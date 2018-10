Keys vence de forma dominante e elimina Kasatkina do Elite Trophy

Confirmado o retrospecto, a #16 Madison Keys venceu o quarto confronto em quatro partidas contra a #10 Daria Kasatkina na segunda rodada do Grupo Azaleia, no WTA Elite Trophy, em Zhuhai. Nesta quarta-feira (31), a estadunidense fechou a partida em dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h10.

Na primeira parcial, Keys teve break points em todos os games de saque de Kasatkina, convertendo três de cinco oportunidades. A americana começou vencendo cinco dos seis primeiros games, e acabou cedendo o serviço enquanto sacava para o set em 5/1, mas se recuperou e fechou na sequência com mais uma quebra: 6/2, em 31 minutos.

O segundo set teve mais emoção. Keys abriu 3/1 com a primeira quebra de serviço, mas elas se sucederam por quatro games seguidos e a partida se igualou em 4/4 após Kasatkina finalmente quebrar esta sequência no oitavo game. A estadunidense, porém, confirmou seu ótimo aproveitamento em break points no 10º game, conseguindo quebrar novamente para fechar o jogo: 6/4, em 39 minutos.

O saque foi o grande diferencial da partida. Keys quebrou Kasatkina em seis da sete vezes em que teve algum break point enquanto a rival sacava. Além disso, a estadunidense teve cinco aces e nenhuma dupla falta. A russa, por outro lado, zerou em aces e teve seis duplas faltas.

Com a derrota em sets diretos, Kasatkina está eliminada no torneio, mesmo com a vitória na estreia. Na última partida do grupo, na sexta-feira (2), Keys enfrenta a #22 Qiang Wang. A chinesa avança às semis se vencer em dois sets, enquanto a americana precisa vencer apenas uma parcial para se garantir na próxima fase. As tenistas se enfrentaram duas vezes na carreira, todas este ano, e a americana venceu ambas por dois a zero - Australian Open e Doha.