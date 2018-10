Muguruza vira jogo contra Zhang e estreia com vitória em Zhuhai

Em sua estreia no WTA Elite Trophy de Zhuhai, na China, pelo grupo Camélia, #17 Garbiñe Muguruza virou o jogo sobre #36 Shuai Zhang, com parciais de 3/6; 6/3 e 6/2, em 2h de jogo.

O primeiro set foi de bastante equilíbrio, com ambas as jogadoras tendo um ritmo forte e consistente em quadra. Zhang, empurrada pela torcida, conseguiu maior eficiência e quebrou o serviço da adversária logo no segundo game do set. Apesar de ter sido quebrada bem cedo, Muguruza não conseguiu reverter a vantagem e até teve 2 break points favoráveis, mas não obteve sucesso. Com um bom primeiro serviço, a chinesa fechou o set em 6/3.

No segundo set, Muguruza foi bem mais ofensiva. Tentando a recuperação no jogo, a espanhola foi muito mais agressiva e foi bastante ameaçada de quebra, tendo que salvar sete break points. No sexto game do set, foi eficiente e quebrou o serviço da adversária, possibilitando mais adiante a vitória no set em 6/3 e o empate, forçando o tie break no jogo.

No último set, um festival de quebra de serviços mútuas sendo seis ao total. Melhor para Muguruza, que quebrou por quatro vezes o serviço da adversária e venceu o set por 6/2.

Com a vitória, a espanhola lidera o grupo Camélia da competição. A próxima rodada do grupo é na sexta-feira, onde a ex-número 1 do mundo enfrenta a letona #11 Anatasija Sevatova.