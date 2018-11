Goerges vence Mertens e vai às semifinais de Zhuhai

Atual campeã do torneio do WTA de Zhuhai, a #14 Julia Goerges deu um importante passo em busca da defesa de seu título. Nesta quinta feira (1), a alemã venceu a #13 Elise Mertens, da Bélgica, por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 7/6(5), em 1h48 de partida, pela última rodada da fase de grupos do Grupo Rosa.

Goerges precisava de uma vitória em sets diretos para conquistar a vaga nas semis do Elite Trophy, uma vez que, caso perdesse um set para Mertens, a belga seria classificada devido ao aproveitamento de sets. Assim, ela conquistou sua segunda semifinal em dois anos disputando a competição, tendo, ao todo, cinco vitórias e uma derrota.

Na partida, a alemã se mostrou superior, precisando de uma boa devolução para vencer Mertens. Em toda a partida, Goerges teve 13 oportunidades de quebra, convertendo apenas três. A belga, por outro lado, converteu uma chance em sete obtidas. No saque, Mertens foi melhor, tendo nove aces (contra sete de sua adversária) e 64% de primeiro serviço, contra 45% da alemã.

Mesmo sendo derrotada e eliminada, a belga conquistará 100 pontos no ranking, insuficientes para ganhar posições. Já a atual campeã do torneio ainda possui pequenas chances para voltar ao top 10, precisando ser campeã e contar com a derrota de algumas adversárias.

Com o resultado, Goerges é a primeira tenista de Zhuhai a avançar às semis da edição de 2018. Por isso, ainda não possui adversária definida para os estágios de mata-mata, que ocorrem nestes sábado (3) e domingo (4).