Federer estreia no Masters 1000 de Paris com vitória tranquila sobre Fognini

Estreando diretamente nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris - já que entrou de bye por ser um dos dezesseis cabeças de chave e depois contou com a desistência de Raonic na segunda rodada -, o suíço #3 Roger Federer fez valer os dias de descanso e venceu tranquilamente o italiano #14 Fabio Fognini por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h13 de partida.

Sacando com muita firmeza, Federer começou o jogo ditando o ritmo e sem sofrer incômodos. Com duas quebras consecutivas, no terceiro e no quinto game, o suíço abriu 4/1 rapidamente. Errático, o italiano chegou a esboçar uma reação ao devolver um dos breaks e diminuir a vantagem no placar para 4/3.

A partir daí, o set seguiu sem quebras e Federer sacou para fechá-lo no décimo game. Cometendo duplas faltas em sequência, o ex-número um do mundo se complicou e deu a Fognini duas chances de quebra. Com ótimos saques e um jogo agressivo, salvou o duplo break point, virou o game e venceu a parcial por 6/4.

O segundo set começou disputado, com o suíço segurando um pouco o ritmo e o italiano se mantendo vivo apesar dos erros. Foi então que, no quinto game, Federer aproveitou a chance que teve e quebrou o saque do adversário. Servindo com maestria, teve de salvar dois break points antes de confirmar seu saque e fazer 5/3.

Com devoluções cirúrgicas e pressionando Fognini no momento decisivo, o campeão de 20 Grand Slams chegou ao triplo match point e, com mais uma dupla falta do italiano, selou a vitória por 6/3.

Nas quartas de final do Rolex Paris Masters, Federer medirá forças com o japonês #11 Kei Nishikori, que derrotou o sul-africano #6 Kevin Anderson em sets diretos, com duplo 6/4. Com o grande triunfo, o tenista nipônico garantiu seu retorno ao top 10, uma motivação a mais para o duelo contra o veterano suíço.