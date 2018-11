Zverev bate Schwartzman com serenidade e vai às quartas em Paris

<p style="text-align: left;">Na manhã desta quarta-feira (1º), o jovem e talentoso alemão #5 <strong>Alexander Zverev</strong> fez partida segura diante do argentino #19<strong> Diego Schwartzman</strong> por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/2, em 1h22. Com isso, o alemão segue às quartas de final do <strong>Masters 1000 de Paris</strong> e continua em busca de seu quarto título desta magnitude.</p> <p style="text-align: left;">O primeiro set foi bem disputado e com vantagem para Zverev, a diferença sendo o terceiro <em>game</em> da primeira parcial, quando o alemão quebrou o saque de Schwartzman. O número cinco em simples jogou mais usando o seu potente saque e sua esquerda nos momentos decisivos vencendo por 6/4, em 40 minutos.</p> <p style="text-align: left;">Muito tranquilo e impecável de fundo de quadra, o alemão foi mais agressivo abusando mais das suas potentes esquerdas e direitas no segundo set, se impondo diante de Schwartzman. Mais agressivo nos <em>rallies</em> de fundo de quadra e mais preciso nos saques - 84% de primeiro saque colocados em jogo -, Zverev atacou mais dentro da quadra e dominou as ações, vencendo por 6/2, em 42 minutos de set e fechando assim o jogo.</p> <p style="text-align: left;">Nas quartas de final do <strong>Rolex Paris Masters</strong>, Zverev enfrentará o embalado #18<strong> Karen Khachanov</strong>, que venceu o seu confronto contra o veterano sacador americano #9 <strong>John Isner</strong> por dois sets a um, em 2h28.</p>