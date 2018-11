Nishikori vence reencontro com Anderson em Paris e se garante no ATP Finals

Com atuação inspirada, o #11 Kei Nishikori derrubou o #6 Kevin Anderson nas oitavas de final do Masters 1000 de Paris. A vitória com duplo 6/4, em 1h20, aliada à derrota de Isner para Khachanov, garantiu o japonês no ATP Finals.

Este foi o reencontro entre os tenistas depois de apenas quatro dias, já que se enfrentaram no domingo (28) pela decisão do ATP 500 de Viena, vencida por Anderson. Agora o confronto direto está em cinco a três a favor do japonês. A campanha até as quartas de final garante Nishikori no mínimo a nona posição no ranking da ATP e, caso vença o título, pode ir ao sétimo posto.

Enfrentando um dos melhores sacadores do circuito, Nishikori foi quem foi praticamente impecável no saque. Apesar do sul-africano ter tido 12 a um em aces, e ter também menos duplas faltas (um a dois), o japonês, assim como na estreia, não teve nenhum break point contra, e aproveitou 2/3 no serviço de Anderson, um em cada set.

Na próxima rodada do Rolex Paris Masters, Nishikori terá pela frente o #3 Roger Federer, que passou fácil pelo #14 Fabio Fognini, com 6/3 e 6/4. O suíço lidera o confronto direto por seis a dois.