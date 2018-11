Khachanov passa fácil por abatido Zverev e é primeiro semifinalista em Paris

Contando com um adversário debilitado e aproveitando suas chances, o #18 Karen Khachanov passou fácil pelo #5 Alexander Zverev nas quartas de final do Masters 1000 de Paris. Nesta sexta-feira (2), o russo abriu os trabalhos na Quadra Central da capital francesa com uma vitória tranquila, com parciais de 6/1 e 6/2, em 1h10. O alemão sofreu com dores nas costas durante a partida, o que o desconcentrou em muitos momentos. Foi a primeira vitória de Khachanov em três confrontos.

Khachanov dominou o primeiro set. Quebrou no primeiro game, e caiu de nível apenas no seguinte, quando esteve abaixo em 0-40 e viu Zverev quebrar. Este, porém, foi o único game conquistado pelo alemão na parcial. Abaixo em 2/1, Sascha pediu atendimento médico por conta de uma dor nas costas, e a partir daí se mostrou ainda mais disperso e irritado.

O russo aproveitou a afobação do rival, venceu muitos pontos por conta de subidas à rede equivocadas de Zverev e venceu fácil por 6/1, em 33 minutos. Khachanov teve sete winners, conta cinco do alemão, que teve quatro duplas faltas e 13 erros não-forçados, oito a mais que o rival.

Zverev tentou se manter na partida, e equilibrou a partida até o quinto game, quando foi quebrado. A partir daí, Khachanov, mesmo com alguns erros e momentos de desconcentração, voltou a dominar o jogo. Sem enfrentar nenhum break point, na segunda parcial, o russo fechou em 6/2, em 37 minutos, garantindo seu passaporte à final.

Zverev teve mais winners - 14 a 10 -, mas cometeu mais que o triplo de erros não-forçados: 36 a 11. A única estatística positiva que o alemão liderou foi nos aces: cinco a dois, porém cometeu as sete duplas faltas do jogo. Apesar de ter colocado mais vezes seu primeiro saque em jogo - 69% a 58% -, Sascha venceu apenas 55% pontos nesta situação. Ainda mais alarmante foi seu aproveitamento de segundo saque, vencendo apenas 18% dos pontos. Khachanov perdeu apenas quatro pontos no seu primeiro serviço - 81% de aproveitamento.

Por uma vaga à decisão do Rolex Paris Masters, Khachanov vai enfrentar o vencedor do confronto entre o atual campeão, #23 Jack Sock, e o #8 Dominic Thiem.