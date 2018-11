Garcia vence Sabalenka, mas ambas 'morrem abraçadas' em Zhuhai

Em sua última partida do ano, a #18 Caroline Garcia conseguiu uma inédita vitória contra a #11 Aryna Sabalenka. Nesta sexta feira (2), a francesa venceu a bielorrussa por dois sets a zero, em duplo 6/4, precisando de 1h23 de confronto para garantir seu resultado no Grupo Orquídea do WTA de Zhuhai, realizado na China.

A última partida do grupo entre Barty, Sabalenka e Garcia formava um grande drama: Sabalenka, para avançar, precisava apenas vencer um set. Garcia, por outro lado, precisava vencer em sets diretos e perder menos de oito games. Como nenhum dos dois atos foram concretizados, a #19 Ashleigh Barty se classificou pelo critério de games, tendo aproveitamento de 20-19 (51%) contra 20-20 de Sabalenka (50%) e 19-20 de Garcia (49%).

Com a vitória, a francesa conquista sua primeira vitória contra a bielorrussa, tendo agora um triunfo contra duas derrotas, ambas em 2018 e em três sets. "Fico feliz com a vitória hoje, foi uma boa partida", disse Garcia após a partida. "Enfrentei a Aryna duas vezes nesse ano e perdi as duas em jogos apertados. Joguei sólida, bem melhor que ontem. É claro, é uma vitória, mas fica o desapontamento de terminar em terceiro".

Na partida, a francesa se mostrou a tenista mais consistente, que, apesar de ter números inferiores, conseguiu manter seu nível por todo o embate, enquanto Sabalenka teve altos picos, mas não soube jogar nos momentos mais essenciais. Nos break points, a bielorrussa teve aproveitamento de 20% (1 de 5), enquanto Garcia teve 75% (3 de 4), além de apenas dois aces contra nove da bielorrussa) e uma dupla falta (contra cinco de sua adversária).

No ranking, mesmo com a derrota, Sabalenka ganhará uma posição, voltando ao melhor de sua carreira, #11. Garcia, em contrapartida, se manterá em #18, 14 posições atrás de sua melhor marca, #4. A temporada se encerra para ambas.