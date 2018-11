Se poupando, Keys perde de virada para Wang, mas segue à semifinal em Zhuhai

Pela última rodada do grupo Azaleia do WTA Elite Trophy em Zhuhai, na China, a americana #16 Madison Keys perdeu para a chinesa #22 Qiang Wang por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 1/6. Por ter vencido um set, passou para as semifinais do torneio, já que terminou em primeiro na chave. A partida durou 1h34 nesta sexta-feira (2).

No primeiro set, Keys conseguiu fazer mais de 80% dos pontos no seu primeiro serviço e isso foi o fator principal de sua atuação. Além disso, quebrou o serviço da adversária por duas vezes e assim fechou o set em 6/1, em meia hora. Com isso, a americana já havia garantido vaga à próxima fase.

No segundo set, Wang reagiu para terminar sua participação diante da torcida de forma digna. Apesar das quebras de serviços mútuas, melhor para chinesa que teve bom aproveitamento de ponto sem seu segundo serviço, além de quebrar o serviço de Keys por três vezes. Vitória no set por 6/3 e empate no jogo.

Vitória não foi suficiente para Wang seguir no torneio (Foto: Divulgaçao/WTA Elite Trophy)

No último set, mais eficiência por parte de Wang. Apesar de ter sido ameaçada por Madison Keys e tendo que salvar quatro break points, a anfitriã conseguiu segurar bem na defesa e foi muito forte no ataque, quebrando o serviço da americana por três vezes e fechando o set em 6/1.

Going home happy!



🇨🇳 favorite Wang Qiang completes the comeback vs. Keys, 1-6, 6-3, 6-1, to close out Friday at the @WTAEliteTrophy. pic.twitter.com/Rr2bFRI6YH — WTA (@WTA) 2 de novembro de 2018

Mesmo com a vitória, Qiang Wang está fora do torneio e se junta à Daria Kasatkina como eliminadas nesta chave. Já Madison Keys, por ter vencido um set neste jogo conseguiu passar à semifinal. Na próxima fase, ela enfrenta a espanhola #17 Garbiñe Muguruza, que venceu nesta sexta-feira (2) a #11 Anastasija Sevastova.