Chamada de 'última hora', Wang atropela Muguruza e está na final de Zhuhai

A chinesa #22 Qiang Wang aproveitou da melhor maneira a nova oportunidade que teve no WTA Elite Trophy, em Zhuhai. Após ser eliminada na primeira fase, ficando em segundo lugar no grupo Azaleia, Wang substituiu a contundida #16 Madison Keys, e enfrentou #17 Garbiñe Muguruza pela semifinal do torneio. A dona da casa atropelou a adversária, vencendo por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, em 1h15 de jogo, e se garantindo na decisão.

No primeiro set, Wang foi cruel em seu primeiro serviço, conseguindo 87% dos pontos e ainda conseguiu quatro aces. Muguruza tentou implementar seu ritmo de jogo, chegou a ter dois break points a seu favor, mas não conseguiu efetivá-los. Por outro lado, a chinesa conseguiu quebrar o serviço da adversária por duas vezes e venceu o set por 6/2.

No segundo set, um verdadeiro atropelo da anfitriã. Com Muguruza totalmente combalida e perdida em quadra, a chinesa deu um show, repetindo seu ótimo aproveitando no primeiro serviço e quebrou o serviço da espanhola por três vezes, fechando o set em 6/0.

Qiang Wang enfrentará na final a australiana #19 Ashleigh Barty, que bateu a atual campeã, a #14 Julia Goerges, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 6/2, neste domingo às 5h, horário de Brasília. Wang será a primeira chinesa a disputar a final do torneio, superando a melhor participação de uma atleta local, que pertencia à Zhang Shuai, em 2016.