Em jogo equilibrado, Rublev passa por Fritz e estreia com pé direito no Next Gen Finals 

No primeiro jogo válido pelo Grupo B do Next Gen ATP Finals, o russo #68 Andrey Rublev obteve uma vitória importantíssima em cima do norte-americano #47 Taylor Fritz. Em um duelo extremamente equilibrado, o tenista do leste europeu triunfou por 3 sets a 2, parciais de 4/2, 1/4, 3/4(4), 4/3(2) e 4/2, em 1h55.

Com o bom resultado, Rublev estreia com o pé direito e alavanca o objetivo de ser um dos dois melhores de seu grupo, o que o colocaria nas semifinais do torneio. O segundo jogo da chave B, entre o australiano #31 Alex de Minaur e o wildcard italiano #622 Liam Caruana, será realizado ainda hoje.

Agressivo com seu forehand, o russo dominava as ações no primeiro set. Sem ser incomodado em seus games de saque e pressionando o norte-americano sempre que possível, Rublev foi recompensado. No sexto game, conseguiu ótimo contra-ataque, quebrou o serviço do adversário e fechou a parcial em 4/2.

Diferentemente do set inicial, a postura do russo no segundo foi totalmente diferente. Oscilando em diversos momentos e vendo Fritz crescer no jogo, Rublev foi presa fácil. Com dois breaks, um no primeiro e outro no quinto game, o norte-americano, que chegou a salvar duplo break point em seu saque, fechou em 4/1 rapidamente.

Embalado com a reação, Fritz obteve a quebra de serviço no começo do terceiro set e abriu 2/0. Porém, o russo não se deu por vencido, devolveu a quebra e empatou o placar. O equilíbrio prevaleceu e a decisão foi para o tie break, onde o tenista estadunidense se impôs e, dominando amplamente, venceu o game desempate por 4/3 (7-4).

Assim como na terceira parcial, a quarta também foi equiparada e de alto nível dos jogadores. Após um set sem nenhuma chance de quebra, Rublev teve duplo set point no serviço do norte-americano no sexto game, mas acabou não aproveitando as oportunidades. Com isso, houve mais um tie break na partida. Jogando de forma ofensiva, o russo fez seis pontos seguidos e fechou em 4/3 (7-2).

Com o marcador empatado em 2/2, o vencedor foi ser conhecido no quinto e último set. Mantendo seu estilo agressivo de jogo, Rublev conquistou o break de zero logo no terceiro game, abrindo 3/1. A partir daí, o jovem tenista apenas controlou a vantagem e, em seu segundo match point, selou a vitória por 4/2 com um potente forehand.