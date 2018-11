Fritz bate Caruana e segue vivo no Grupo B do Next Gen Finals 

Precisando vencer para manter-se vivo no Grupo B do Next Gen ATP Finals, o norte-americano #47 Taylor Fritz confirmou o favoritismo e bateu o wildcard italiano #622 Liam Caruana por 3 sets a 1, de virada, parciais de 1/4, 4/1, 4/3(9) e 4/2, em 1h21 de partida. Com o resultado, o estadunidense chega a última rodada com chances de classificar. Caruana, que soma duas derrotas em dois jogos, já está eliminado e apenas cumprirá tabela.

Diferentemente de estreia, Caruana começou o jogo errando menos e conseguindo boas jogadas. No quarto game, obteve a quebra de saque no ponto decisivo e abriu 3/1 no set. Servindo para a parcial, desperdiçou três set points antes de fechar em 4/1 com um ótimo forehand.

Precisando reagir, Fritz voltou mais consistente e pressionou o italiano no momento certo. Assim como no set anterior, a quebra veio no terceiro game, mas dessa vez para o norte-americano. Com tranquilidade, devolveu o 4/1 e empatou o duelo.

A terceira parcial foi disputadíssima. Diferentemente dos dois anteriores, não houve nenhuma quebra e a decisão foi para o game desempate. Em um tie-break muito equilibrado e com direito a uma jogada sensacional de Caruana, foram no total quatro set points não aproveitados, até que Fritz, com um erro do adversário, fechou em 4/3 (11-9).

Apesar de ter sofrido a virada, o italiano não desistiu e seguiu firme na partida. Após cinco games sem nenhuma quebra, Caruana sacou para levar o set novamente para o tie break, porém cometeu dois erros seguidos e acabou sendo quebrado. Com isso, Fritz selou a vitória por 4/2 e eliminou antecipadamente o europeu.

Nesta quinta-feira (8), os tenistas voltam à quadra em Milão para disputar a última rodada da fase inicial do torneio. Fritz terá um duelo direto por uma vaga nas semifinais contra o australiano #31 Alex de Minaur e Caruana enfrentará o russo #68 Andrey Rublev, que jogará com chances de classificação.