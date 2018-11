Pelo Grupo B, de Minaur elimina Fritz e avança às semis do Next Gen Finals de forma invicta

Sobrando no Grupo B, o australiano #31 Alex de Minaur derrotou o estadunidense #47 Taylor Fritz por 3 sets a 0, parciais de 4/3(8), 4/1 e 4/2, em 1h10 de partida, e garantiu sua vaga nas semifinais do Next Gen ATP Finals perdendo apenas um game em três jogos. De quebra, classificou o russo Andrey Rublev, que dependia do triunfo do tenista da Austrália para avançar na segunda posição da chave.

O primeiro set foi decidido no detalhe. Após quatro games confirmados, de Minaur pressionou o serviço do norte-americano e chegou ao triplo break point. Porém, com dois ótimos saques e com um erro do adversário, Fritz escapou do buraco e manteve-se na frente do placar. O australiano oscilou e também levou seu game para o ponto decisivo, onde conseguiu uma bola vencedora e levou a decisão para o tie break.

Depois dos tenistas alternarem mini quebras, Fritz abriu 6-3 e teve três set points, mas não aproveitou nenhum. O estadunidense desperdiçou cinco oportunidades e, em seguida, cometeu uma dupla falta, dando o set point de bandeja para o australiano, que foi preciso e fechou em 4/3 (10-8).

O panorama se manteve até a metade da segunda parcial. Liderando por 2/1, de Minaur obteve a quebra no ponto decisivo do quarto game e abriu ampla vantagem. Sacando para o set, fechou em 4/1 com um ace e deu fim as chances do norte-americano de avançar às semifinais mesmo antes do fim da partida.

Assim como no set anterior, o australiano seguiu jogando em alto nível e conquistou o break logo cedo, fazendo 3/1 no marcador. No sexto game, com um belo forehand, selou a vitória por 4/2 e garantiu o primeiro lugar no Grupo B com folga.