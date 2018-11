Já classificado, Tsitsipas elimina Hurkacz e confirma primeiro lugar no Grupo A do Next Gen Finals

Apesar de ter entrando em quadra com a vaga nas semifinais do Next Gen ATP Finals garantida, o grego #15 Stefanos Tsitsipas não aliviou e venceu com autoridade o polonês #85 Hubert Hurkacz em sets diretos, parciais de 4/1, 4/3(2) e 4/1, em 1h01 de partida. Com o terceiro triunfo em três jogos, o tenista da Grécia vai à segunda fase com a melhor campanha do torneio. De quebra, eliminou o adversário e ajudou o espanhol Jaume Munar a classificar-se para a fase final na segunda posição do Grupo A.

Em um começo de jogo muito tranquilo, Tsitsipas conseguiu a quebra de saque logo no segundo game e fez três em sequência, abrindo 3/0 no set inicial. Apenas controlando a confortável vantagem adquirida, fechou em 4/1 rapidamente.

Precisando virar a partida para se classificar, Hurkacz voltou mais agressivo e sacando com firmeza. Sem nenhuma chance de quebra para nenhum dos dois tenistas, a parcial foi para o tie break. Com três mini quebras conquistadas ao longo do game desempate, o grego fez sete pontos seguidos e fechou em 4/3 (2) com tranquilidade.

Assim como no primeiro set, Tsitsipas obteve o break no segundo game e abriu 3/0 na terceira parcial. Jogando com muita firmeza, o principal favorito ao título não deu chances de reação para o polonês e decretou a vitória por 4/1 com uma bela combinação de saque e voleio.

Com os resultados dessa quinta (08), os duelos válidos pelas semifinais do Next Gen Finals serão os seguintes: Stefanos Tsitsipas x Andrey Rublev e Alex de Minaur x Jaume Munar.