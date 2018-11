Em jogo emocionante, de Minaur vence Munar e vai à final do Next Gen Finals 

Vindo de partidas relativamente tranquilas na fase de grupos, o australiano #31 Alex de Minaur teve um desafio e tanto na semifinal do Next Gen ATP Finals. Duelando com o espanhol #76 Jaume Munar, o jovem de 19 anos precisou de duas horas para triunfar por 3 sets a 2, de virada, parciais de 3/4(5), 4/1, 4/1, 3/4(4) e 4/2. Com o resultado, de Minaur chegou a quarta vitória em quatro jogos, avançando para a decisão de forma invicta.

Em um primeiro set extremamente equilibrado, os tenistas sacaram com firmeza e salvaram os break points ao longo da parcial nos deciding points, quando o marcador está em 40-40 e quem vencer o ponto leva o game. Depois de seis games jogados e o placar empatado em 3/3, a decisão foi para o tie-break. Conquistando uma mini quebra na hora H, Munar fechou em 4/3 (7-5) com um ace.

Apesar da derrota na parcial anterior, de Minaur não se abateu e foi para cima no segundo set. Com um lob sensacional, quebrou o espanhol no 2° game e, confirmando seu saque, abriu 3/0. Fazendo valer a vantagem obtida, fechou em 4/1 também com um ace.

Mantendo o bom nível de tênis, o australiano quebrou o serviço do adversário logo no primeiro game do terceiro set e passou a liderar desde o início. Se impondo e atuando com muita ofensividade, de Minaur contou com alguns erros do espanhol para quebrá-lo pela segunda vez e fechar novamente em 4/1.

Curiosamente, o quarto set começou igual para ambos. Nos dois primeiros games, os tenistas desperdiçaram três break points cada um e mantiveram a parcial equiparada. Precisando confirmar seu saque para manter-se vivo no jogo, Munar salvou quatro match points no sexto game e os tenistas foram para o tie break.

Lutando muito, o pupilo de Rafael Nadal protagonizou grandes jogadas e conquistou dois mini breaks em sequência, fazendo 6-3 e chegando ao triplo set point. Com um ótimo primeiro serviço, fechou em 4/3 (7-4) e levou a partida para o quinto e decisivo set.

Assim como nas duas outras parciais que ganhou, de Minaur dominou o último set. Sem ser pressionado em seus games de saque, o jogador da Austrália foi preciso e, na terceira chance que teve, quebrou o espanhol. Com personalidade, selou a vitória por 4/2 e garantiu a vaga na final.

Na decisão do torneio, o australiano enfrentará o vencedor do confronto entre o grego #15 Stefanos Tsitsipas e o russo #68 Andrey Rublev, que estão em quadra nesse momento.