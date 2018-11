Tsitsipas prevalece sobre Rublev e é finalista do Next Gen Finals 

Está decidido o segundo finalista da edição de 2018 do Next Gen ATP Finals. Em um jogo de extremo equilíbrio, o grego #15 Stefanos Tsitsipas derrotou o russo #68 Andrey Rublev por 3 sets a 2, parciais de 4/3(3), 3/4(5), 4/0, 2/4 e 4/3(2), em 2h08 de partida. Com a vaga na finalíssima garantida, 'Stef' terá a chance de conquistar o título do torneio e coroar a grande temporada que fez. Vale ressaltar que o grego começou o ano na 91ª posição e terminará na 15ª.

O primeiro set foi muito parelho. Confirmando seus games de saque com firmeza, os tenistas praticamente não deram chances um ao outro. Rublev chegou a ter um break point no quinto game, mas Tsitsipas levou a melhor no ponto decisivo. A decisão foi para o tie-break, onde o grego conseguiu uma mini quebra no início e abriu vantagem. Sobrando no game desempate, fechou em 4/3 (7-3).

O panorama se manteve no segundo set. Com boas porcentagens nos serviços de ambos os jogadores, não houve nenhuma oportunidade de quebra e a parcial também foi para o tie break. Dessa vez, quem largou na frente foi o russo. Contando com erros bobos do grego, Rublev aproveitou-se do mini break crucial e devolveu o 4/3 (7-5).

A primeira quebra do jogo veio no terceiro set. Com uma devolução afiada, Tsitsipas conquistou o break no ponto decisivo do segundo game e abriu 3/0. Em plena desvantagem, o russo saiu de jogo, passou a cometer muitos erros e foi atropelado pelo grego, que fechou a parcial em 4/0, selando o primeiro pneu do torneio.

Diferentemente do set anterior, quem largou na frente dessa vez foi Rublev. No terceiro game, o russo se beneficiou da oscilação do adversário e obteve a quebra. Porém, logo no game seguinte, Tsitsipas voltou a elevar o nível e, no ponto decisivo, devolveu o break. Sem se abater, o russo reagiu em um game quase perdido e conquistou a terceira quebra seguida, levando o grego a loucura. Sacando para a parcial, fechou em 4/2 com autoridade.

O quinto e decisivo set foi lá e cá. No segundo game, Tsitsipas quebrou o serviço do oponente e abriu 2/0. Porém, depois de salvar dois break points no game seguinte, cometeu uma dupla falta no deciding point e viu o russo quebrá-lo de volta. Sacando em 2/3, Rublev salvou um match point e os tenistas foram para mais um tie break.

Sólido e consistente, o grego se impôs desde o começo e abriu 5-2 no game desempate. Vencendo os dois pontos com seu serviço, selou a vitória suada por 4/3 (7-2).

Na grande final, Tsitsipas enfrentará o australiano #31 Alex de Minaur, que passou pelo espanhol #76 Jaume Munar. Ambos chegam ao embate pelo troféu tendo ganho os quatro jogos que disputaram.