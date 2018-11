República Tcheca garante vitória dupla contra os EUA e fica a um passo do título da Fed Cup

Com elenco desfalcado - as irmãs Williams, Stephens, Keys, Vandeweghe, por exemplo, estão fora da convocação -, o time dos Estados Unidos, atual campeão da Fed Cup, está a apenas uma derrota de serem derrotadas pela República Tcheca, maiores vendedoras da competição da década. No primeiro dia de competição, neste sábado (10), as tchecas, mesmo sem Kvitova e Pliskova, saíram com vantagem de 2 a 0, ficando a uma vitória do título.

A primeira vitória veio por conta da #33 Barbora Strycova, que garantiu virada em cima da jovem americana #52 Sofia Kenin, ao vencer por 7/6(5), 6/1 e 6/4, em 2h46.

Antes mesmo de entrar em quadra, Strycova havia anunciado que a edição de 2018 da Fed Cup será a última edição em participará como jogadora. Por conta da decisão, um jogo emotivo, que desde o primeiro ponto marcou o clima de despedida.

Apesar das fortes emoções, a tcheca foi capaz de jogar de forma surpreendente e, apesar de perder a primeira parcial, não perdeu por demérito. Com a desvantagem no placar, Strycova rapidamente colocou a cabeça no lugar e rapidamente tomou o segundo set para si - Kenin não teve qualquer chance contra o jogo da experimentação adversária.

Na terceira e última parcial, um novo equilíbrio entre ambas as jogadoras. Kenin, apesar da desvantagem de ter a torcida contra, mostrou grande poder mental e deu um desafio a altura da dona da casa, que eventualmente tomou a terceira e última parcial para si, garantindo o primeiro ponto para a República Tcheca, país que recebe a final da competição.

Ao todo, Strycova fez três aces e cometeu quatro dupla faltas; Kenin fez um único ace e cometeu cinco dupla faltas. A tcheca disparou 21 winners contra 23 da jovem americana e ambas empataram nos erros não forçados: 32 para cada lado. A partida marcou o primeiro encontro entre as tenistas.

Strycova abriu os dias com vitória dura sobre Kenin (Foto: Divulgação/WTA)

A segunda vitória veio por parte da jovem carismática #31 Katerina Siniakova, que venceu a #63 Alison Riske. Siniakova fez ótima partida para vencer a adversária americana pelas parciais de 6/3 e 7/6(2), em 1h41, para elevar o confronto direto em 4 a 1.

Siniakova começou a partida bem e alegre, completamente entretida com o público que comemorava cada ponto que a tenista fazia. Sem qualquer peso nas costas, a tcheca não se apressou nos pontos e tomou a primeira parcial de forma estratégica, jogando com extrema eficiência cada ponto de importância.

Na segunda parcial, Riske acordou para a partida e deu trabalho para a dona da casa, que passou a comemorar cada ponto com um 'Pojd'. Depois de frustrações, hot shots, montanha russa de pontos, Siniakova conseguiu tomar a segunda parcial - vale lembrar que a tcheca esteve a dois pontos de enfrentar um terceiro set.

Na vitória que marcou o segundo ponto para a República Tcheca, Siniakova fez cinco aces e cometeu duas dupla faltas (uma por set); Riske fez dois aces e o mesmo número de dupla falta. A tcheca disparou 19 winners e cometeu 23 erros; a americana fechou a partida com 15 winners e 16 erros.

Perfect day in Prague! @K_Siniakova defeats Alison Riske 63 76(2) to put the hosts 2-0 up on day one of the #FedCupFinal



🇨🇿2️⃣🆚0️⃣🇺🇸 pic.twitter.com/Jgkxd9JmSq — Fed Cup (@FedCup) 10 de novembro de 2018

Com a dupla vitória das tchecas (que ainda têm no banco a torcida de Lucie Safarova e Petra Kvitova), os Estados Unidos se encontram em uma difícil posição, tendo que vencer ambas as partidas de simples no domingo (11) e ainda tendo que bater as atuais número um do mundo em dupla para reaver o título da Fed Cup.

Para o domingo os encontros marcados são

9h: #31 Katerina Siniakova x #52 Sofia Kenin (as tenistas nunca se encontraram)

10h30: #33 Barbora Strycova x #63 Alison Riske (Strycova lidera o confronto direto por 2 a 0)

12h: Katerina Siniakova/Barbora Krejcikova x Danielle Collins/Nicole Melichar

A cobertura da Fed Cup você acompanha aqui na VAVEL Brasil.