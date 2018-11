Rublev vence Munar em cinco sets na disputa pelo terceiro lugar

Em sua segunda participação no NextGen ATP Finals, o atual vice-campeão, #68 Andrey Rublev, venceu a disputa doo terceiro lugar diante do #76 Jaume Munar, da Espanha, em cinco sets, com parciais de 1/4, 4/3(4), 2/4, 4/2 e 4/3(3), em 1h51 de partida, no último dia da competição em 2018.

A partida marca o primeiro duelo pelo terceiro lugar do campeonato, uma vez que, em 2017, Borna Coric desistiu contra Daniil Medvedev e no último dia foi realizada apenas a final, onde Chung bateu Rublev em quatro sets. Com isso, o russo finaliza o torneio em desvantagem em relação ao seu último desempenho, ao contrário de Munar, que fez sua estreia na competição após terminar a corrida pra Milão de 2017 fora do top 30.

Em quadra, ambos os tenistas foram capazes de mostrar um alto nível, tendo bons números tanto nos rallies como em seus serviços. Ao todo, Rublev conseguiu 45 winners e 33 erros não-forçados contra 30 bolas vencedoras e 16 erros não-forçados de Munar, que também teve melhor desempenho no saque, com 15 aces e nenhuma dupla falta contra dez aces e sete duplas faltas do russo. Na rede, Rublev teve 74% de aproveitamento, contra 69% de Munar.

Em entrevista após a partida, Rublev fez uma avaliação positiva de seu desempenho na semana. Mentalmente, o russo afirmou que é o mais forte que já se sentiu em toda a carreira, afirmando que, mesmo com um desempenho técnico não tão positivo contra Tsitsipas e Munar, seu mental foi a parte mais satisfatória de seu jogo.

Apesar de o torneio não oferecer prêmios em pontuação para os jogadores, apenas em dinheiro, o espanhol conseguirá avançar uma posição na ATP, alcançando seu melhor ranking na carreira, #75, devido a queda do uruguaio Pablo Cuevas. Rublev, por outro lado, se manterá em #68, mais de 30 posições de sua melhor conquista, #31. Para ambos os jogadores, a temporada está encerrada.