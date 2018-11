Usando a força do saque, Anderson vence Thiem e estreia com o pé direito no ATP Finals

Melhor impossível. Essa é a definição mais adequada para a grande estreia do sul-africano #6 Kevin Anderson no ATP Finals, em Londres. Enfrentando o austríaco #8 Dominic Thiem pelo Grupo Lleyton Hewitt, o tenista de 32 anos e 2,03 m sacou demais - foram ao todo 13 aces e 91% dos pontos ganhos com o 1º serviço - e venceu por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (10), em 1h48 de partida.

Com o resultado, Anderson soma uma vitória na tabela e está momentaneamente na liderança da chave que ainda conta com o suíço #3 Roger Federer e o japonês #9 Kei Nishikori, que medem forças ainda neste domingo (11), às 18h (de Brasília).

O primeiro set foi de amplo domínio do sul-africano. Dominante em seus games de saque e firme do fundo da quadra, Anderson obteve a quebra logo no quarto game, abrindo 4 a 1. No oitavo game, quando vencia por 5 a 2, o tenista da África chegou a ter duplo set point no serviço do austríaco, mas não conseguiu aproveitar as chances que teve. Sacando para a parcial, manteve o alto nível e, sem perder nenhum ponto, fechou em 6/3.

Atrás no placar, Thiem voltou para o segundo set com uma postura diferente. Muito mais confiante e sólido, equilibrou as ações e segurou a pressão do adversário nas devoluções. Depois de uma parcial bem equiparada e sem nenhuma oportunidade de quebra, a decisão foi para o tie-break.

Os tenistas alternaram mini quebras ao longo do game desempate, com match points pro sul-africano e set points pro austríaco. Após 20 pontos disputados, Anderson fez uma bola sensacional para obter o mini break crucial. Servindo com 11 a 10 no marcador, fechou em 7/6 (12-10) com mais um ace e selou o triunfo.