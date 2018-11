Nishikori bate Federer na primeira rodada do ATP Finals

Após mais de quatro anos, o #9 Kei Nishikori voltou a vencer o #3 Roger Federer, desta vez num dos mais importantes torneios da temporada. Neste domingo (11), o japonês superou o suíço em sets diretos, com parciais de 7/6(4) e 6/3, em 1h27 de partida, pela primeira rodada da fase de grupos do Grupo Lleyton Hewitt do ATP Finals, realizado em Londres, no Reino Unido.

O japonês reduz a vantagem do suíço para 7 vitórias contra 3 no H2H, sendo a primeira vitória de Nishikori em sets diretos contra cinco de Federer. No Finals, é o terceiro confronto entre os dois, o primeiro em que o ex-número 1 do mundo sai derrotado. Nesse estágio, ele, pela primeira vez em suas 16 participações, sai como perdedor, tendo, ao todo, 55 vitórias e 14 derrotas. Nishikori, em contrapartida, mantém sua invencibilidade na primeira rodada do Finals, com quatro vitórias em quatro participações.

Em quadra, o japonês provou ser o jogador mais consistente nos momentos mais importantes. O primeiro set foi equilibrado, com poucas chances, mas os erros não forçados no tie break custaram a parcial para Federer. A partir daí, Nishikori passou a jogar com mais confiança, quebrando o suíço duas vezes e fechando a parcial em 6/3. Ao todo, foram seis winners e 22 erros não-forçados do japonês contra 19 winners e 34 erros não-forçados do suíço, que marcou quatro aces contra dois do japonês.

"Estou feliz por vencer, nunca é fácil jogar contra o meu ídolo, sempre é um grande desafio contra ele, então é ótimo ganhar", comentou o japonês.

Roger Federer, apesar da derrota, saiu com uma análise positiva de seu nível. "Nós dois tivemos problemas no primeiro set. Tive minhas chances, um pouco mais do que ele, comecei a me sentir melhor no segundo set. Nós dois, na verdade. Infelizmente, eu não consegui manter a liderança que consegui no início. Isso foi importante, isto é, esses dez minutos no começo do segundo set".

Na segunda rodada, os vencedores se enfrentam, bem como os perdedores. Assim, Nishikori terá como adversário o sul-africano Kevin Anderson, que bateu Dominic Thiem em sets diretos. O japonês tem 5-3 no H2H contra Anderson, enquanto Federer tem desvantagem de 2-1 contra o austríaco.