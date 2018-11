Murray/Soares estreiam com vitória apertada sobre Klaasen/Venus no ATP Finals

<p style="text-align: left;">Na estreia do <strong>ATP Finals</strong> de Londres, a dupla formada pelo mineiro <strong>Bruno Soares</strong> e pelo britânico <strong>Jamie Murray</strong> contou com apoio da torcida local e estreou com vitória apertada diante do sul-africano <strong>Raven Klaasen</strong> e do neozelandês <strong>Michael Venus</strong>. Neste domingo (11), a dupla anglo-brasileira, que está disputando a competição pelo terceiro ano consecutivo e foram semifinalistas em 2017 e 2016, fizeram a experiência prevalecer. Após uma batalha de 1h51, fecharam o placar em 7/6(5), 4/6 e 10-5.</p> <p style="text-align: left;">No primeiro set, após terem o serviço quebrado logo de cara, Soares/Murray tiveram de se recuperar e só empataram a parcial somente quando estavam perdendo por 4/5. A dupla salvou dois set points contra e só levaram no <em>tie break</em> com parcial de 7-5.</p> <p style="text-align: left;">No segundo set, Klaasen/Venus abriram 2/0 mas foram quebrados de volta e o jogo seguiu parelho até o décimo game quando, no saque, Murray foi quebrado e o set foi para os rivais por 6/4, empatando tudo no placar. A disputa foi para a decisão no <em>match tie break</em>, no qual a dupla do brasileiro abriu 3-0 e depois fez 6-3 no placar, administrando a vitória até o final por 10-5 após quase duas horas de confronto.</p> <p style="text-align: left;">As estatísticas mostraram o equilíbrio da disputa. Soares/Murray tiveram apenas um ace contra nenhum dos rivais, que cometeram cinco duplas faltas, contra três da dupla do brasileiro. A dupla cabeça de chave número quatro venceu 70% dos pontos jogados com seu primeiro serviço, contra 71% de aproveitamento da parceria do sul-africano.</p> <p style="text-align: left;">Com o resultado, a dupla Soares/Murray está na segunda posição do grupo Llodra/Santoro, atrás dos colombianos Cabal/ Farah, que venceram Mektic/Peya por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/4 - e lideram a chave. Eles voltam à quadra da Arena O2 na terça-feira (13) para o segundo jogo no <strong>Grupo Llodra/Santoro</strong>.</p>