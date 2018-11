Kubot/Melo estreiam com derrota para Bryan/Sock no ATP Finals

O brasileiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot estrearam com derrota no Nitto ATP Finals. Nesta segunda-feira (12), a dupla do brasileiro foi derrotada novamente pelos norte-americanos Mike Bryan e Jack Sock pelo placar de dois sets a zero, com parciais de 6/3 e 7/6(5)), em 1h26. Os americanos já haviam sido os algozes de Melo/Kubot na final do US Open, no fim de setembro.

Nesta segunda-feira (12), os cabeças de chave número três voltaram a oscilar, principalmente no primeiro set e no fim do tie break, o que abriu caminho para os rivais. No set inicial, Bryan/Sock faturaram uma quebra a favor para abrir vantagem e fechar a parcial. Embalados, não tiveram o saque ameaçado pela dupla do brasileiro.

No segundo set, Melo tomou um susto ao levar uma bolada quase à queima-roupa no braço direito, após forehand à 142 km/h de Sock. Ele chegou a receber rápido atendimento médico, mas voltou ao jogo sem problemas. A segunda parcial foi marcada pelo equilíbrio, sem quebras de serviço. Os americanos tiveram mais oportunidades: quatro contra duas. E, no tie break, Kubot/Melo cometerem erros em momentos cruciais, decisivos e acabaram sendo derrotados.

Apesar do revés, a dupla ainda tem chances de avançar à semifinal no Grupo Knowles/Nestor. Na outra partida da chave, nesta segunda, a dupla Marach/Pavic bateram a formação francesa Herbert/Mahut por 6/4 e 7/6(3). Melo/Kubot irão voltar à quadra nesta quarta, contra uma destas duplas, ainda não definida. Em caso de nova derrota, eles serão eliminados do torneio.