Melhor dupla do ano, Marach/Pavic derrotam Herbert/Mahut na primeira rodada do Finals

Melhor dupla da temporada, o austríaco Oliver Marach e o croata Mate Pavic largaram muito bem no ATP Finals. Eles abriram campanha nesta segunda-feira (12) enfrentando os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut, vencendo em sets diretos, com placar final de 6/4 e 7/6(3), depois de 1h47.

Marach/Pavic chegaram à vitória de número 52 na temporada contra apenas 17 derrotas. Em 2018, eles venceram os primeiros 17 jogos do ano que lhes rendeu as conquistas dos títulos em Doha, Auckland e do Australian Open. A parceria também levantou a taça de Genebra e terminou como vice-campeão em cinco outros torneios.

O austríaco e o croata começaram o jogo com um break point a favor, mas não o concretizaram. No terceiro game, eles tiveram nova chance de quebra e, desta vez, não desperdiçaram abrindo 3/1 logo na sequência. Bastou então administrar a vantagem até o fim para levar a primeira parcial por 6/4 após 40 minutos de jogo.

Na segunda parcial, Marach/Pavic tiveram um pouco mais de trabalho. Embora tenham largado com 2/0 no placar, eles viram os franceses empatarem em 4/4, levando mais tarde a definição para o tie break. No desempate final, a melhor dupla de 2018 fez prevalecer o favoritismo e sacramentou a vitória por dois a zero com 7/6, sendo 7-3 no game final, em quase uma hora de set e duas de embate.

Nota triste do confronto, após um ponto muito disputado no segundo set, Nicolas Mahut escorregou após golpe potente de Mate Pavic e caiu dentro da área reservada ao juiz de linha. O lance gerou polêmica com acusações entre os envolvidos e um 'não-cumprimento' na rede ao término da partida. O lance coloca em cheque a participação na próxima partida da dupla francesa, visto que há suspeita de torção de tornozelo para o tenista de 37 anos. A primeira dupla de ​alternates é formada pelos atuais bicampeões do Finals, Henri Kontinen e John Peers.