Djokovic domina nas devoluções e estreia no ATP Finals com vitória sobre Isner 

Com uma atuação muito convincente nesta segunda-feira (12), o sérvio #1 Novak Djokovic confirmou o favoritismo e derrotou o norte-americano #10 John Isner por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h13 de partida. Motivado com a recuperação do posto de número um do mundo depois de sofrer com uma lesão no cotovelo, Nole deu uma aula de devolução para o grande sacador de 2,13 m de altura e começou com o pé direito sua caminhada no ATP Finals, em Londres.

Com o ótimo resultado em sua estreia no torneio, Djokovic assumiu a liderança do Grupo Guga Kuerten, ultrapassando o alemão Alexander Zverev, que mais cedo bateu o croata Marin Cilic em dois tie-breaks.

Firme nas devoluções e sólido do fundo da quadra, o sérvio pressionou o adversário desde o início. Depois de sair do buraco no terceiro game, Isner não escapou no quinto. Liderando por 4/2, com uma quebra na frente, Djokovic fez valer a vantagem conquistada e, sacando para o set, fechou em 6/4 sem perder nenhum ponto sequer.

O domínio de Nole se manteve na segunda parcial. Com o placar empatado em 3/3, o tenista de Belgrado sufocou novamente o norte-americano e obteve novo break. Ao confirmar seu saque, abriu 5/3 e encaminhou a vitória. Sem dar nenhuma tranquilidade para o oponente, Djokovic seguiu distribuindo ótimas bolas e chegou ao triplo match point. Depois de ver Isner salvar dois deles, o sérvio fechou em 6/3 com uma bela passada.

Na segunda rodada da fase de grupos do Torneio dos Campeões, Djokovic enfrentará Alexander Zverev. Já Isner, medirá forças com Marin Cilic, no confronto que vale a oportunidade de continuar almejando uma vaga para as semifinais.