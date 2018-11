Reagindo em ambos os sets, Zverev bate Cilic em seu debute no Torneio dos Campeões

O alemão #5 Alexander Zverev precisou suar a camisa em sua estreia no ATP Finals, em Londres. Enfrentando o croata #7 Marin Cilic, o jovem tenista saiu atrás em ambos as parciais, mas se recuperou com maestria e passou pelo adversário em sets diretos, com parciais de 7/6 (5) e 7/6 (1), em 2h06 de partida. Com o bom resultado obtido, Sascha ocupa a segunda colocação do Grupo Guga Kuerten, estando atrás apenas do sérvio Novak Djokovic.

Em um começo de jogo muito errático, Zverev foi engolido pelo croata. Com duas quebras obtidas, Cilic abriu 4 a 0 e dominava amplamente as ações. Porém, aumentando o nível de sua performance e contando com uma sequência de erros do adversário, o alemão se recuperou, quebrou Cilic quando o mesmo sacava para o set, e levou a parcial para o tie-break.

Depois de alternarem várias mini quebras, Zverev voltou a aproveitar-se de diversas falhas do croata e, com uma jogada bem trabalhada, fechou em 7/6 (7-5), largando na frente no duelo.

Após desperdiçar um break point no início do 2º set, o alemão se viu em apuros novamente ao ser quebrado no sétimo game. Entretanto, assim como na parcial anterior, Sascha contou com sucessivos erros de Cilic e devolveu o break logo depois. Com os tenistas confirmando seus serviços, o jogo foi para outro tie-break.

Diferentemente do game desempate do primeiro set, não houve equilíbrio neste segundo. Controlando desde a bola inicial, Zverev conseguiu seis pontos seguidos e fechou em 7/6 (7-1), selando a grande virada.