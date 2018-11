Anderson atropela Nishikori e encaminha classificação no ATP Finals

Em partida válida pela segunda rodada do ATP Finals, o sul-africano #6 Kevin Anderson atropelou sem dó o japonês #9 Kei Nishikori por 2 sets a 0, parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 1h04 de duelo. Dominante em todos os momentos, o gigante de 2,03 m por pouco não aplicou uma bicicleta no nipônico, já que chegou a ter 6/0 e 5/0 no placar.

Com o resultado expressivo que obteve, Anderson lidera com folga o Grupo Lleyton Hewitt e pode garantir sua vaga nas semifinais do torneio dependendo do jogo entre Federer vs Thiem. Diante de todas as combinações possíveis, o tenista da África do Sul só não se classifica antecipadamente se o suíço triunfar em sets diretos.

Para os que esperavam um jogo disputado, como é de praxe entre os dois, a surpresa foi enorme. Passeando em quadra desde o início, Anderson não enfrentou nenhum break point sequer. Perdendo apenas dois pontos com seu saque e quebrando o adversário por três vezes, aplicou o pneu (6/0) rapidamente.

O panorama se manteve no segundo set. Apesar da ligeira melhora de Nishikori, o sul-africano seguiu comandando as ações. Com duas quebras consecutivas, abriu 5/0 e ficou a um game de confirmar a bicicleta. Porém, o japonês confirmou seu serviço pela primeira vez na partida e fez seu único game, para delírio do público. Sacando para a vitória, Anderson fechou em 6/1 e deu enorme passo para avançar de fase.