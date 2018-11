Federer triunfa sobre Thiem, se recupera da derrota na estreia e segue vivo no ATP Finals

Precisando vencer para se manter vivo no ATP Finals, o suíço #3 Roger Federer fez o dever de casa e bateu o austríaco #8 Dominic Thiem por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h06 de partida. Com o resultado, o ex-número um do mundo se recuperou da derrota sofrida na estreia, onde teve uma performance muito aquém do esperado, e deixou o Grupo Lleyton Hewitt embolado.

Na última rodada, que será disputada nesta quinta-feira (15), todos os tenistas ainda tem chances de classificação. Os jogos serão Federer vs Anderson e Nishikori vs Thiem. Para avançar às semis, o suíço precisa vencer seu jogo e contar com a derrota de Nishikori. Caso o japonês triunfe, o critério de desempate será o saldo sets. Já Thiem tem um caminho bem mais complicado. O jovem austríaco precisa ganhar em sets diretos e torcer para Anderson vencer Federer, para que ele, o nipônico e o suíço fiquem empatados com uma vitória cada um e o saldo de parciais possa definir.

Em um começo de jogo animador, o hexacampeão do torneio quebrou o serviço do adversário logo no terceiro game e abriu vantagem. Contando com muitos erros não-forçados de Thiem - foram 18 contra apenas sete do suíço -, Federer obteve nova quebra no oitavo game e fechou a parcial em 6/2.

O panorama se manteve no segundo set. Firme e confiante dentro de quadra, o ex-líder do ranking pouco era incomodado por um errático oponente. Com um break ​conquistado no início, o tenista da Basileia liderou até o final. Apenas administrando a superioridade no placar, selou a vitória por 6/3 após um voleio para fora do austríaco.