Murray/Soares jogam em alto nível, batem Cabal/Farah e garantem vaga às semis do Finals

Na tarde desta terça-feira (14), o britânico Jamie Murray e o brasileiro Bruno Soares enfrentaram os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián bal, pela fase de grupos do ATP Finals, em Londres, na Inglaterra. A dupla cabeça de chave número quatro venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Com isso, conseguiram a liderança do Grupo Llodra/Santoro, com duas vitórias, sendo os primeiros qualificados para a semifinal da competição.

No primeiro set, o brasileiro e o britânico conseguiram quebrar o saque dos adversários logo no segundo game. Entretanto, no game seguinte, tiveram um serviço perdido. Já no décimo game, Murray/Soares quebraram o saque da dupla colombiana e venceram por 6/4.

O segundo set começou diferente. Logo no primeiro game, os colombianos conseguiram um break e largaram na frente. Contudo, logo na sequência, a dupla formado pelo mineiro e pelo britânico conseguiu a recuperação e quebrou um saque adversário. Continuando a boa fase, Murray/Soares quebraram mais um serviço de Farah/Cabal e conseguiram o triunfo por 6/3.

Na próxima quinta-feira (15), Murray/Soares enfrentaram os já eliminados Mektic/Peya, que perderam os dois jogos, enquanto Cabal/Farah disputarão a segunda vaga do grupo contra Klaasen/Venus.