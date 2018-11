Klaasen/Venus se recuperam de derrota na estreia e eliminam Mektic/Peya do ATP Finals

Na partida que abriu a terça-feira (13) no ATP Finals se enfrentaram as duas duplas que perderam no primeiro dia de competições. Levou a melhor a parceria formada pelo sul-africano Raven Klaasen e pelo neozelandês Michael Venus, que bateram o croata Nikola Mektic e o austríaco Alexander Peya em sets diretos, anotando 7/6(5), em 1h43.

Mektic/Peya tiveram trabalho com os saques no primeiro set, precisaram salvar três break points no quarto game e mais um no oitavo. Eles tiveram uma solitária chance de quebra no décimo primeiro game, mas não aproveitaram e foram definir a sorte no tie break. Venus e Klaasen saíram atrás no desempate e viram os rivais abrir 5-3, quando conseguiram uma sequência incrível e fecharam em 7-5.

A dupla do sul-africano com o neozelandês voltou a pressionar os adversários na segunda parcial, perdendo break points no primeiro game e no quinto. A quebra veio no sétimo e eles foram sacar em 5/4 para fechar, quando perderam um match point e viram Mektic/Peya empatar. Novamente a decisão foi para o tie break e mais uma vez quem levou a melhor foram Klaasen/Venus.

Na última rodada do Grupo Llodra/Santoro, Klaasen/Venus enfrentam Cabal/Farah em confronto direto pela vaga às semis. Eliminados, Mektic/Peya enfrentam os já classificados J.Murray/Soares.