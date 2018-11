Adeus, ninja: Radwanska anuncia aposentadoria por conta de problemas físicos

O tênis profissional perdeu nesta quarta feira (14) uma das tenistas mais queridas entre os fãs e colegas. A polonesa Agnieszka Radwanska, atual #75 do mundo, anunciou nas redes sociais o fim de sua carreira, agradecendo ao carinho de todos, mas afirmando que está na hora de focar em novas experiências.

​Radwanska, conhecida pelos apelidos de 'Ninja' e 'The Professor', alcançou a segunda posição no ranking em 2012 conquistou 22 títulos na carreira - 20 em simples -, sendo o WTA Finals de 2015 o mais importante deles. Disputou também uma final de Grand Slam, em Wimbledon 2012, quando perdeu para Serena Williams.

Além disso, a polonesa é a sétima tenista com maior valor em premiação na história - US$27.683.807. Muito influente entre os fãs, venceu por inúmeras vezes o "shot of the month", o "shot of the year" e, durante seis anos, o prêmio de "Fan Favorite".

Radwanska deixou o comunicado pela manhã em suas redes sociais. Em parte da nota, a polonesa diz: "... Hoje eu decidi encerrar minha carreira. Não foi uma decisão fácil. Sou eternamente grata por memórias ótimas, incluindo 20 títulos WTA, o Finals de Singapura e final de Wimbledon. Infelizmente não sou mais capaz de treinar e jogar como antigamente e meu corpo já não corresponde as minhas expectativas."

O tênis é e sempre foi uma parte especial da minha vida

O último torneio da polonesa ficou por ser o ​WTA de Seul, onde perdeu nas oitavas de final para Irina Begu. Ainda na temporada 2018, Radwanska optou por não jogar na terra batida, surface onde sempre viu-se em situação de desconforto, e jogou poucos torneio, muitos em um nível muito abaixo do que já havia sido visto por parte da mesma.

Para os fãs, apenas a ternura: ​"... Obrigada por todas as noites não dormidas passadas em frente a TV e a todos os prêmios de favorita dos fãs - essa foi a maior honra e melhor recompensa pelo meu trabalho duro.", escreveu em parte final de sua carta de despedida.

Tenistas como Caroline Wozniacki, Kristina Mladenovic, Elena Vesnina, Donna Vekic foram algumas das que se pronunciaram sobre a despedida da colega e, em especial, Kirsten Flipkens, que protagonizou ao lado da ninja um dos pontos mais assistidos no canal da WTA.