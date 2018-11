Kubot/Melo são dominados por Herbert/Mahut e ficam longe da vaga às semis do Finals

Marcelo Melo e Lukasz Kubot voltaram a ser derrotados no Nitto ATP Finals. Nesta quarta-feira (14), eles foram batidos pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut por dois sets a zero, com parciais de 6/2 e 6/4, em 1h10 de duelo, em Londres. Com duas derrotas sem vencer sets no Grupo Knowles/Nestor, a dupla do brasileiro tem chances remotas de avançar à semifinal.

Neste segunda rodada, Kubot e Melo tiveram dificuldade no saque. Não registraram nenhum ace na rápida quadra da Arena O2 e ainda cometeram cinco duplas faltas. Neste ritmo, sofreram três quebras de saque, duas delas no set inicial. Ao mesmo tempo, sequer ameaçaram o serviço dos adversários.

Ainda nesta quarta, pelo mesmo grupo, Bryan e Sock faturaram a segunda vitória consecutiva em Londres ao vencerem Marach e Pavic por 6/4 e 7/6 (7/4). Com forte aproveitamento, ainda sem perder sets, os campeões do US Open já despontam como favoritos ao título da competição.

Parceria cabeça de chave número três da competição que encerra a temporada e reúne as oito melhores duplas do ano, Melo/Kubot precisam vencer o último jogo da chave por 2 a 0 e ainda torcer por uma vitória dos americanos M.Bryan/Sock sobre Herbert/Mahut também em sets diretos. Assim, a dupla do brasileiro ainda teria chance de avançar na segunda colocação da chave pela média de games no duelo direto contra os franceses.

O desafio, contudo, será bem complicado. Melo/Kubot vão encerrar sua participação nesta fase de grupos diante do austríaco Marach/Pavic, que formam a parceria cabeça de chave número um dessa importante competição. Marach é o atual número dois do mundo, enquanto Pavic é o terceiro na lista das duplas.