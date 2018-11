Bryan/Sock batem Marach/Pavic e ficam muito perto das semifinais no ATP Finals

Na partida que abriu a segunda rodada do Grupo Knowles/Nestor, ficaram frente a frente as duas duplas que haviam vencido na estreia no ATP Finals. Campeões dos dois últimos Grand Slams do ano, os estadunidenses Mike Bryan e Jack Sock levaram a melhor sobre a parceria número 1 do mundo, formada pelo austríaco Oliver Marach e pelo croata Mate Pavic., triunfando com parciais de 6/4 e 7/6(4), depois de 1h23 de confronto nesta quarta-feira (14).

O jogo que abriu o dia na O2 Arena foi parelho e definido nos detalhes. Bastou um game mal jogado por Marach e Pavic no primeiro set, no qual eles saíram de 0/40, salvaram três break-points, mas não escaparam do quarto para os americanos abrirem um set a zero com parcial de 6/4. Na segunda parcial, Sock e Bryan chegaram a conquistar a primeira quebra, mas perderam a vantagem e só finalizaram o duelo no tie break por 7-4, após 1h23 de jogo.

Os americanos agora lideram o seu grupo isoladamente e estão muito perto da vaga para as semifinais, visto que o mineiro Marcelo Melo e o polonês Lukasz Kubot foram derrotados pelos franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut.