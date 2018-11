Thiem domina Nishikori, classifica Anderson e nutre chances no ATP Finals

Vindo de duas derrotas seguidas e tendo chances remotas de classificação, o austríaco #8 Dominic Thiem se impôs e derrotou o japonês #9 Kei Nishikori por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/4, em 1h24 de partida. Com o resultado, eliminou o adversário do ATP Finals e manteve a segunda vaga do Grupo Lleyton Hewitt em aberto.

Para avançar às semis, Thiem precisa torcer para uma vitória de Kevin Anderson, já classificado, em sets diretos e cedendo menos de quatro games no duelo contra Roger Federer. Ainda assim, os tenistas empatariam em vitórias e sets, tendo o saldo de games como critério decisivo.

Assim como no jogo contra Anderson na rodada passada, Nishikori mostrou-se descalibrado e sem confiança em seus golpes. Errando muito, viu Thiem quebrar seu saque no segundo game e abrir 3/0 rapidamente. Depois de suportar a pressão e confirmar seu serviço no quinto game, o austríaco conquistou outro break após uma dupla falta do japonês. Sacando para o set, fechou em 6/1 com um forehand na cruzada e largou na frente.

Nishikori voltou para o segundo set um pouco melhor e equilibrou as ações. Porém, o nipônico não escapou das investidas de Thiem, que a todo momento buscava a quebra de saque. Foi então que, no sétimo game, o jovem tenista foi recompensado. Jogando com atitude e ofensividade, obteve o break e abriu 5/3. Fazendo valer a vantagem no placar, selou a vitória por 6/4 com um ace.