Federer bate Anderson e se classifica às semifinais do ATP Finals

Após iniciar sua campanha com derrota, o #3 Roger Federer conseguiu a classificação em primeiro lugar no Grupo Lleyton Hewitt no ATP Finals de 2018, realizando em Londres. Nesta quinta-feira (15), o ex-número 1 do mundo triunfou sobre p #6 Kevin Anderson, da África do Sul, em dois sets, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h17 de partida, pela última rodada da fase de grupos do torneio.

Federer alcança sua 15ª semifinal no ATP Finals em 16 participações, não atingindo a fase de mata-mata apenas em 2008, quando perdeu para Murray e Simon e venceu Stepanek, saindo, pela única vez na história, com retrospecto negativo da competição. Desde 2002, quando jogou pela primeira vez, ele só não se classificou para o Finals em 2016, quando jogou apenas metade da temporada e não conquistou nenhum título.

Em quadra, o suíço se mostrou o melhor jogador em todos os aspectos, produzindo mais bolas vencedoras, menos erros e mais consistência no serviço. Ao todo, foram 18 winners e 14 erros não-forçados, contra 13 bolas vencedoras e 24 erros não-forçados de Anderson, que marcou dez aces ao todo, contra três de Federer.

"Estou muito feliz", comentou o hexacampeão do ATP Finals. "A primeira partida, contra Kei, foi difícil, as coisas não andaram em momento algum. E, contra a parede, talvez seja mais fácil jogar pra mim, não tenho certeza. Mas lutei o máximo que pude, e, ao fim, joguei um bom tênis e hoje. Kevin teve um ótimo ano, e outros jogadores também. Foi um grupo divertido, com vários tipos de jogadores", concluiu o suíço, que disse estar animado por alcançar as semifinais.

Avançando como o primeiro de seu grupo, Federer enfrentará o segundo colocado do Grupo Guga Kuerten, que será definido apenas nesta sexta feira (16).