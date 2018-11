Cabal/Farah confirmam favoritismo, batem Klaasen/Venus e avançam no Finals

Os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Farah garantiram a classificação para as semifinais do ATP Finals. Farah e Cabal garantiram a segunda vaga do Grupo Llodra/Santoro em Londres após a vitória por 6/3 e 7/6(5) no confronto direto contra o sul-africano Raven Klaasen e o neozelandês Michael Venus, em 1h24 de jogo nesta quinta-feira (15).

Com duas vitórias e uma derrota na fase de grupos, Farah/Cabal só ficaram atrás da parceria de Soares/Murray, que fecharam a fase de grupos com 100% após baterem os atuais bicampeões, Kontinen/Peers.

Esta é a primeira vez que Farah e Cabal disputam o ATP Finals. Os dois colombianos começaram a jogar juntos ainda em 2004, em torneios de nível Future, e chegaram à elite do circuito em 2011. A experiente parceria já conquistou 11 títulos de ATP, com destaque para o Masters 1000 de Roma deste ano.

Os adversários de Farah e Cabal serão os líderes do Grupo Knowles/Nestor. É bem provável que essa vaga fique com os norte-americanos M.Bryan/Sock, que já venceram seus dois primeiros jogos no Finals. Os franceses Herbert/Mahut ainda têm chances de tomar a primeira posição da chave.