Zverev passa por Isner e garante lugar nas semis do ATP Finals 

No duelo que poderia decidir o Grupo Guga Kuerten e definir as semifinais do ATP Finals antes mesmo do término da rodada, o alemão #5 Alexander Zverev derrotou o norte-americano #10 John Isner por 2 sets a 0, parciais de 7/6(5) e 6/3, em 1h21 de partida. Com o resultado, o jovem tenista classificou-se para as semifinais e eliminou o adversário. Além disso, acabou com as chances do croata Marin Cilic, que entra em quadra ainda hoje contra o sérvio Novak Djokovic, já garantido na fase final.

Já definidas, as semifinais do Nitto ATP Finals serão: Roger Federer vs Alexander Zverev e Novak Djokovic vs Kevin Anderson. Os jogos acontecerão neste sábado (17).

O primeiro set foi muito disputado e ficou marcado pela alta porcentagem de pontos vencidos com o primeiro saque - 83% para o alemão e 75% para o estadunidense. O único break point da parcial foi a favor de Isner, no décimo segundo game. Porém, Zverev conseguiu um ace, confirmou seu serviço e levou a decisão para o tie break.

Com o placar empatado em 4-4 no game desempate, o alemão obteve a mini quebra, mas logo em seguida viu o norte-americano igualar tudo novamente com um winner de forehand. Com um belo ponto, Zverev fez 6-5 e chegou ao set point. Contando com um erro não forçado do adversário, fechou em 7/6 (7-5) e eliminou Isner antes mesmo do fim do jogo.

O panorama se manteve até a metade da segunda parcial. Com os tenistas mantendo seus saques, Sascha vencia por 4/3 até que, no oitavo game, conseguiu boas devoluções e quebrou o norte-americano, abrindo 5/3 no marcador. Servindo para selar a vitória, não sofreu sustos e fechou em 6/3.