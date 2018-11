Zverev prevalece nos momentos decisivos, elimina Federer e é finalista no ATP Finals

Após começar o ATP Finals com derrota e garantir a classificação para a fase final apenas na última rodada, o alemão #5 Alexander Zverev enfrentou na primeira semifinal o suíço #3 Roger Federer e surpreendeu o hexacampeão do torneio, dando fim ao sonho da conquista do 100º título ainda em 2018. Com uma performance agressiva, o jovem tenista triunfou por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 7/6 (5), em 1h35 de partida. Essa foi a terceira vitória do alemão em seis jogos entre os dois, evidenciando o equilíbrio no confronto.

Jogando de forma ofensiva, Zverev buscava se impor diante do suíço sempre que possível. Em contrapartida, Federer resistia bem aos ataques do adversário e distribuía bem as bolas, dificultando a movimentação do alemão de 1,98 m.

Em um set disputadíssimo, a única quebra veio no décimo segundo game. Com Zverev vencendo por 6/5, o suíço sacou para levar a parcial para o tie break, mas acabou sucumbindo. Com uma bela passada na paralela e contando com erros não forçados de Federer, Sascha obteve a quebra e fechou em 7/5.

Precisando reagir na partida, o ex-número um do mundo conseguiu seu primeiro break no terceiro game e abriu 2/1. Porém, o alemão deu o troco logo no game seguinte e deixou tudo empatado novamente. Após tentativas e oscilações de ambos os tenistas, a parcial foi para o tie break.

Assim como em todo o jogo houve muito equilíbrio e ambos venciam os pontos com seus respectivos serviços, até que no 4-3 aconteceu a polêmica que mudou tudo. No meio de uma intensa troca, um dos boleiros deixou uma bolinha cair no chão e imediatamente Zverev interrompeu o ponto. Federer reclamou com o árbitro Carlos Bernardes, que mesmo assim decidiu a favor da repetição.

Drama, drama everywhere 😳



An unforgettable moment at a crucial time in Federer vs Zverev...#NittoATPFinals pic.twitter.com/CzZqTIjszT — Tennis TV (@TennisTV) 17 de novembro de 2018

Visivelmente incomodado com a determinação do juiz, o maior campeão do ATP Finals errou um voleio e cedeu dois match points ao alemão. Depois de ver Federer salvar o primeiro com um smash, Zverev foi com tudo para cima e, com um swing volley de backhand selou o triunfo por 7/6 (7-5).

Na finalíssima do Torneio dos Campeões, Sascha terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio #1 Novak Djokovic e o sul-africano #6 Kevin Anderson, que entram em quadra ainda neste sábado (17).