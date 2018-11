Soberano, Djokovic derrota Anderson e avança para sua sétima final no ATP Finals

O segundo semestre de 2018 do sérvio #1 Novak Djokovic vem sendo avassalador. E neste domingo (18), o atual número um do mundo terá a chance de fechar com chave de ouro este grande ano. Ao bater o sul-africano #6 Kevin Anderson por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em 1h15 de partida, Nole garantiu-se na final do ATP Finals pela sétima vez na carreira. Caso conquiste o título, igualará Roger Federer no número de canecos levantados no torneio londrino (6).

Assim como nos últimos jogos, Djokovic distribuiu devoluções afiadas e incomodou muito o saque do gigante de 2,03 m. Com uma quebra logo no primeiro game, abriu 2/0 e liderou o set desde o início. Ditando o ritmo das trocas de bola, forçou Anderson a cometer muitos erros e obteve nova quebra no sétimo game, fazendo 5/2. Servindo para a parcial, fechou em 6/2 com mais um erro não forçado do adversário e largou na frente.

O panorama se manteve no segundo set. Nole quebrou o saque do sul-africano novamente no game inicial e fez 2/0 no placar. Variando bem os pontos e resistindo as tentativas de subir à rede de Anderson, o sérvio conquistou outro break no quinto game e abriu 5/1, encaminhando a vitória. O tenista da África do Sul chegou a confirmar seu serviço, mas não foi páreo para o saque de Djokovic. Sem perder nenhum ponto, o pentacampeão do torneio fechou em 6/2 e garantiu-se em mais uma final em Londres.

Na grande decisão do Torneio dos Campeões, seu oponente será o alemão #5 Alexander Zverev, que deixou para trás o suíço #3 Roger Federer, jogador com mais títulos da competição. O duelo acontecerá neste domingo (18), às 16h (de Brasília).