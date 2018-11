Herbert/Mahut vencem partida emocionante contra Cabal/Farah e vão à decisão do ATP Finals

Duas duplas que estavam no mesmo grupo do ATP Finals irão decidir o título da competição. Horas depois de Mike Bryan e Jack Sock confirmarem lugar na final, os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut garantiram a última vaga depois de vencerem os colombianos Robert Farah e Juan Sebastián Cabal por 6/3, 5/7 e 10-5, em 1h36 de confronto.

Herbert e Mahut já enfrentaram Bryan e Sock neste ATP Finals e venceram os americanos por duplo 6/2 na última sexta-feira (16). Na ocasião, a dupla dos Estados Unidos já estava classificada para as semifinais e a vitória do franceses rendeu o primeiro lugar do grupo.

As duas parcerias também se enfrentaram no Masters 1000 de Paris, com vitória de Bryan e Sock nas quartas. Campeões de Roland Garros na atual temporada e de outros dois Grand Slam, o US Open de 2015 e Wimbledon em 2016, Herbert e Mahut buscam o título inédito da competição. Jogando juntos, os franceses já venceram doze títulos no circuito profissional. Eles disputam o ATP Finals pelo quarto ano seguido e chegam à decisão na Arena O2 pela primeira vez.

A final deste domingo (17), às 13h30, colocará em quadra três dos quatro títulos de Grand Slam de 2018. Enquanto Herbert e Mahut triunfaram no saibro parisiense, Bryan e Sock venceram Wimbledon e o US Open. Número 1 do mundo aos 40 anos, Mike Bryan tem quatro títulos no ATP Finals ao lado do irmão gêmeo, Bob, que se recupera de cirurgia no quadril. Sock tem 26 anos e busca um título inédito.