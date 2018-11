Com grande atuação, Zverev surpreende Djokovic e fica com título do ATP Finals

O alemão #5 Alexander Zverev encerrou a temporada de 2018 com chave de ouro. Jogando como gente grande e com muita atitude, o jovem tenista deu fim a invencibilidade do sérvio #1 Novak Djokovic e sagrou-se campeão do ATP Finals, o maior título da sua carreira até aqui neste domingo (18). Sascha triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/3, em 1h20 de partida.

Com a conquista, Zverev quebra uma escrita que já durava duas décadas e se torna o primeiro alemão a levantar o troféu depois de Boris Becker. Na atualização do ranking desta segunda (19), ele aparecerá na quarta posição, ultrapassando o argentino Juan Martin del Potro. O título em Londres é o quarto do tenista da Alemanha na temporada.

Sacando muito bem e devolvendo tão bem quanto, os jogadores equilibraram demais o jogo. Depois de muitas trocas de bolas e variações de ambos, a primeira quebra da partida veio no sétimo game. Pressionando o sérvio, Zverev obteve o break e abriu 5/3. Servindo para a parcial, no décimo game, o alemão conseguiu três aces e, com um erro não forçado de Djokovic, fechou em 6/4, se credenciando como o único tenista que tirou sets do adversário em todo o torneio.

O segundo set começou movimentado. Foram três quebras seguidas, duas a favor de Zverev e uma a favor de Djokovic. Depois dessa oscilação, o jogo voltou à normalidade e os games de saque foram sendo confirmados. Perdendo por 5/3, Nole precisava virar a parcial se quisesse manter o sonho do hexacampeonato vivo. Porém, não resistiu as investidas do alemão de 21 anos, que conquistou outra quebra com uma passada sensacional, fechando em 6/3 e comemorando muito o maior título de sua carreira.