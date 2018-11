Bryan/Sock derrotam Herbert/Mahut em jogo de alto nível e conquistam ATP Finals

Neste domingo (18), Mike Bryan e Jack Sock enfrentaram Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut para decidir quem ficaria com o título de duplas do ATP Finals de 2018. Em uma final emocionante, a dupla americana venceu por dois sets a um, de virada, com parciais de 5/7, 6/1 e 13-11, e conquistou o último título da temporada da ATP.

Essa foi a primeira vez que Sock ganhou o torneio, enquanto que Bryan chega ao seu quinto troféu - todos os outros quatro foram ao lado do seu irmão gêmeo Bob.

Logo no primeiro game do set, M.Bryan/Sock tiveram que salvar quatro break points para conseguir confirmar o saque, sendo que os americanos desperdiçaram duas chances de quebra na sequência, fazendo com que os franceses empatassem o marcador. As duas duplas tinham problemas no saque e Herbert/Mahut conseguiram quebrar o saque dos americanos no sétimo game. Porém, os franceses não tiveram muito tempo para comemorar, pois Bryan/Sock devolveram a quebra logo em seguida e confirmaram o serviço, colocando os campeões de Roland Garros em alerta.

Contudo, os franceses se saíram muito bem na situação de pressão, e além de empatarem a partida, venceram o décimo primeiro game e sacaram para o set. Com Mahut sacando, tiveram que salvar três break points antes de confirmar a vitória por 7/5 no primeiro set da decisão.

Já no segundo set, a situação mudou por completo e a dupla americana tomou conta da partida. Ainda mais intensos, mesmo com a derrota parcial, fizeram 3/0 e deram poucas oportunidades para os franceses, que confirmaram apenas um game em todo o set. Com isso, M.Bryan/Sock venceram a segunda parcial por 6/1 e levaram a decisão para o match tie break.

Com o placar igual, as duas duplas sabiam que cada ponto poderia decidir quem ficaria com o último título da temporada de duplas. Logo no começo, a dupla americana abriu vantagem ao fazerem 6-3, depois de conseguir dois mini breaks seguidos. Mantendo o ritmo, chegaram a 9-5 e já estavam pronto para comemorar o título.

No entanto, Herbert/Mahut salvaram quatro match points consecutivos e chegaram a ter um a seu favor, surpreendendo e animando o público que achava que a partida estava ganha pelos americanos. Só que, mesmo com a queda de rendimento, M.Bryan/Sock ganharam três pontos consecutivos e ficaram com o título do ATP Finals.

Com isso, a dupla americana quebra uma sequência de títulos da dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e o australiano John Peers, que conquistaram o torneio em 2016 e 2017. Curiosamente, a dupla não se classificou para a edição deste ano e só jogaram a última rodada, contra o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, por causa de uma desistência de Mektic/Peya.