Coric domina Chardy e Croácia larga na frente na decisão da Copa Davis 

Se na final da Copa do Mundo de futebol deste ano a França levou a melhor sobre a Croácia, na grande decisão da Copa Davis de tênis o panorama começou diferente. No primeiro embate da série de cinco jogos, o croata #12 Borna Coric bateu com tranquilidade o francês #40 Jeremy Chardy por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4, em 2h19 de partida. Com o resultado, o time visitante larga na frente e fica mais perto do bicampeonato.

Em um início de confronto acelerado, Coric dominou o adversário durante todo o primeiro set. Com duas quebras seguidas, abriu 4/0 e encaminhou a vitória na parcial. Apenas administrando a vantagem folgada que obteve, fechou em 6/2 sem ser ameaçado.

Motivado com o apoio da torcida francesa, Chardy melhorou no jogo e equilibrou as ações. Os tenistas trocaram break points não convertidos ao longo do set, até que, no décimo primeiro game, o croata conquistou a quebra decisiva e fez 6/5. Sacando para a parcial, fechou em 7/5 sem perder nenhum ponto.

Apesar de ter entrado de vez na partida, Chardy seguia errando muitas bolas, enquanto Coric mostrava-se sólido e consistente. Com um break no 3º game, o croata abriu 3/1 e passou a liderar o terceiro set. Resistindo muito bem à pressão do tenista da casa, o jovem de 22 anos também não sentiu as vaias da torcida quando pediu atendimento médico e precisou ser atendido no vestiário.

Após o duelo ser retomado, seguiu dominando o francês e, com mais um ótimo saque, selou o triunfo por 6/4, fechou em 3 sets a 0 e deu o primeiro ponto para a Croácia.