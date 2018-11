Cilic derrota Tsonga em sets diretos e deixa Croácia perto do título da Copa Davis

Em mais uma atuação dominante de um tenista do país nesse primeiro dia de batalha, a Croácia abriu dois a zero sobre a França na final da Copa Davis. Nesta sexta-feira (23), em Lille, o #7 Marin Cilic deixou a sua nação a uma vitória do título da competição ao vencer o #259 Jo-Wilfried Tsonga por três sets a zero, com parciais 6/3, 7/5, 6/4, em 2h22 de embate no piso de saibro coberto da quadra montada no Estádio Pierre Mauroy.

Cilic deu poucas chances nesta sexta a Tsonga, que vem de se recuperar de uma lesão, que o deixou fora de ação por muito tempo neste ano. Com a torcida ilustre em Lille da presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, que ganhou destaque ao longo da última Copa do Mundo de futebol, o atual número sete do mundo confirmou todos os seus saques durante o duelo e ainda aproveitou três das quatro chances que teve de quebrar o serviço do francês para encaminhar o seu triunfo em sets diretos.

Além de fazer 12 aces, Cilic ganhou nada menos do que 91% dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço e 97% com o segundo. Ele ainda contabilizou 26 winners, contra 17 bolas vencedoras de Tsonga, que ainda cometeu 31 erros não-forçados, contra 26 do croata.

Assim, a Croácia ficou muito próxima de conquistar o seu segundo título da Davis, da qual foi campeã pela primeira e única vez em 2005, quando superou a Eslováquia em decisão fora de casa. Em 2016, atuando como mandantes em Zagreb, os croatas acabaram sendo derrotados pela Argentina na disputa pelo título. Já a França, atual campeã, busca o seu 11º troféu da competição.

Horas mais cedo, Borna Coric já havia colocado os croatas em vantagem ao derrotar Jérémy Chardy, também por três a zero, com 6/2, 7/5 e 6/4. Com o triunfo de Cilic, os visitantes terão a chance de garantir o troféu do torneio já neste sábado (24), no jogo de duplas.

Em duelo programado para começar às 11h (horário de Brasília), os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut encaram Ivan Dodig e Mate Pavic. Vice-campeões de duplas do ATP Finals, encerrado no último final de semana, em Londres, os donos da casa precisam vencer para manter a França viva e forçar a disputa das partidas de simples no domingo (25), para quando estão previstos os duelos entre Cilic-Chardy e Tsonga-Coric.