Herbert/Mahut batem Dodig/Pavic e mantêm França viva na Copa Davis

Após um mau começo na sexta-feira, a partida de duplas garantiu à França seu primeiro ponto na final da Copa Davis de 2018. Neste sábado (24), Pierre-Hughes Herbert e Nicolas Mahut bateram Mate Pavic e Ivan Dodig por três sets a um, em 3h38 de partida pela terceira partida do confronto entre França e Croácia.

Com a vitória, a França busca ser o segundo país a se recuperar de uma desvantagem de 2-0 na Davis na final da competição, sendo a primeira desde 1939, quando a Austrália virou contra os Estados Unidos. No confronto direto, cada um dos países europeus possui uma vitória, sendo ambas vencidas pelo time anfitrião. Ainda, o país representado por Chardy e Tsonga busca ser a primeira nação a defender o título do torneio desde a República Tcheca, que venceu em 2012 e 2013.

Na partida, a dupla francesa se mostrou mais consistente, tendo um mau desempenho apenas no terceiro set, em que perderam por 6/3. Ao todo, eles conseguiram 61 winners e 42 erros não-forçados contra 50 bolas vencedoras e 36 erros não-forçados dos croatas, que converteram apenas 22% (2/9) de seus break points contra 27% (3/11) dos franceses. No serviço, ambas as duplas tiveram muitas duplas faltas e aces: sete aces de Herbert e Mahut contra cinco de Dodig e Pavic e seis duplas faltas dos franceses contra cinco dos croatas.

Após disputarem a final do ATP Finals nas duplas, Herbert e Mahut encerram a temporada e se prepararão para a temporada de 2019, uma vez que, no domingo (25), último dia da Copa Davis, as duas partidas de simples serão disputadas por Jeremy Chardy, que degladiará contra Marin Cilic pela esperança francesa, e Jo-Wilfried Tsonga, que jogará contra Borna Coric.