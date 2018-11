Cilic supera Pouille e Croácia conquista bicampeonato da Copa Davis

ACroácia voltou a levantar o troféu da Copa Davis 13 anos depois. Após abrir 2 a 0 no primeiro dia de jogos e ver a França ganhar uma sobrevida com a vitória nas duplas, o time croata comemorou o bicampeonato com o triunfo de #7 Marin Cilic por 3 sets a 0, parciais de 7/6 (3), 6/3 e 6/3, em 2h20 de partida, sobre o francês #32 Lucas Pouille, escolhido para atuar no lugar de Jeremy Chardy.

Lovely scenes inside the Croatian locker room as the French team congratulated the 2018 #DavisCup champions



🇭🇷♥🇫🇷♥🇭🇷♥🇫🇷♥🇭🇷♥🇫🇷♥ pic.twitter.com/jfJ4y8wZGS — Davis Cup (@DavisCup) 25 de novembro de 2018

Empurrado pela torcida no Estádio Pierre-Mauroy, em Lille, o tenista da França começou o jogo com tudo. Apesar da visível superioridade de Cilic, Pouille equilibrava as ações e não deixava o adversário se impor. Após muitas trocas de bola e 12 games disputados, a decisão do set inicial foi para o tie-break. A partir daí, a qualidade técnica do croata fez a diferença. Conquistando dois mini breaks e sobrando em regularidade, Cilic fechou em 7/6(7-3) e largou na frente.

Precisando virar a partida para manter a França viva no confronto, Pouille passou a mostrar nervosismo e impaciência. Aproveitando-se de algumas oscilações do francês, o croata mante o alto nível e conseguiu duas quebras de saque consecutivas e abriu 5/2. Fazendo valer a vantagem larga no placar, Cilic fechou em 6/3 e colocou a Croácia muito perto do título.

O terceiro set teve o mesmo panorama do anterior. O número sete do mundo seguia controlando o jogo e, no sexto game, obteve nova quebra de serviço. Liderando o marcador por 5/3, Cilic chegou ao triplo match point no saque de Pouille.

O francês chegou a salvar duas das três chances, mas com um lob sensacional, o croata selou a vitória por 6/3 e fechou a série em 3 a 1, fazendo com que o último embate entre Coric e Tsonga não fosse necessário. Comemoração efusiva e emocionada da equipe da Croácia, e dos torcedores presentes na casa do adversário.