Sakkari confirma favoritismo contra Boulter e garante ponto para Grécia na Hopman Cup

Na madrugada deste sábado (29) a temporada 2019 do tênis arrancou oficialmente e a grega #41 Maria Sakkari fez questão de começar com o pé direito. Em duelo de estreantes, Sakkari venceu a britânica #97 Katie Boulter no palco da Hopman Cup, com parciais de 6/0, 4/6 e 6/2, em 1h48. Com a vitória, Sakkari manteve o Time Grécia vivo na exibição - o parceiro Stefanos Tsitsipas sofreu uma derrota frente a Cameron Norrie, do Time Grã-Bretanha, horas antes - e também empatou o confronto direito com a britânica para 1 a 1.

Sakkari começou a partida jogando de forma excepcional. Precisou de apenas 26 minutos para conquistar o primeiro set frente a adversária Katie Boulter. Servindo de forma extraordinária e tirando proveito dos erros da rival, a grega fechou o primeiro set com dois aces e também duas dupla faltas; Boulter zerou em ambos os quesitos.

Depois da primeira parcial decepcionante, Boulter voltou mais ligada para a segunda parcial e surpreendeu ao vencer e deixar tudo igual no placar. Em 45 minutos a jovem britânica fechou a parcial em 4/6, colocando pressão em cima de Sakkari, que precisava vencer a partida para manter a Grécia viva no primeiro dia de torneio.

Na segunda parcial Boulter fez três aces e zerou em dupla faltas; Sakkari fez dois de cada.

No set de desempate a experiência e favoritismo de Sakkari voltou a falar mais alto e, em 37 minutos a conclusão. Sakkari venceu a parcial por 6/2, tomando para si a partida e forçando o jogo de dupla decisivo entre Grécia e Reino Unido.

A jovem grega fez três aces e cometeu uma dupla falta na parcial; Boulter fez um e dois respectivamente.

Com a vitória de Maria Sakkari, as nações Grécia e Reino Unido se enfrentarão em um clássico jogo de dupla para decidir quem será o campeão do dia. Vale lembrar que os quatros jovens estão jogando o torneio pela primeira vez.