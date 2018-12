Boulter/Norrie vencem Sakkari/Tsitsipas e garante vitória à Grã-Bretanha na Hopman Cup

Depois da vitória do britânico #91 Cameron Norrie em cima do grego #15 Stefanos Tsitsipas e da grega #41 Maria Sakkari em cima da britânica #97 Katie Boulter, a Hopman Cup vivenciou seu primeiro jogo de dupla decisivo na temporada 2019. O Time Grã-Bretanha surpreendeu, e venceu os favoritos do dia em uma ótima partida, com parciais de 4/3(0), 3(3)/4 e 4/3(4).

Em partida de extremo equilíbrio, os britânicos saíram por cima. Com extrema eficiência já no set de abertura, a dupla de Boulter e Norrie foi capaz de segurar os nervos no tie break para vencer em 4/3 (5-0) em 29 minutos.

Na segunda parcial, os favoritos da madruga deram a volta por cima e em 24 minutos normalizaram o placar geral do jogo ao vencerem por 4/3(2).

Foi no set decisivo que a dupla britânica mostrou todo o potencial. Na parcial mais longa da partida - 34 minutos -, Katie Boulter e Cameron Norrie deram tudo em quadra e venceram a parcial -e jogo- por 4/3(5).

Apesar da derrota, o Time Grécia ainda tem a chance de se redimir. No próximo encontro da Hopman Cup, os gregos enfrentam a dupla americana formada por Serena Williams e Frances Tiafoe. Com a vitória os gregos têm a chance de classificação. Partida entre as nações acontece na próxima segunda-feira (31).

Com uma vitória em mãos, a dupla britânica fica com a moral elevada para o próximo encontro, onde enfrentam os campeões em título e favoritíssimos do público: a dupla suíça formada por Roger Federer e Belinda Bencic. Partida acontece no próximo domingo (30).