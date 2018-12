Em casa, Barty passa por Cornet e garante primeiro ponto do dia para Austrália na Hopman Cup

A australiana número 15 do mundo, Ashleigh Barty fez sua estreia na temporada 2019 com uma ótima vitória em cima da francesa #45 Alizé Cornet. No palco de uma das exibições mais queridas do público, a Hopman Cup, a australiana dominou ao vencer pelas parciais de 7/5 e 6/3 em 1h32. Com a vitória, Barty deu ao Time Australia o primeiro ponto no torneio contra a França.

A partida entre a australiana e a francesa foi sem dúvidas o grande ponto alto do dia para os fãs do esporte. Barty, como grande favorita mostrou estar física e mentalmente preparada para os desafios que tem adiante e nada melhor que vencer uma ex-número 11 do mundo.

No primeiro set, um jogo equilibrado. Cornet mostrou ótimos golpes físicos e Barty apresentou boa resistência. Apesar do bom ritmo, a francesa cometeu erros em momentos cruciais, ajudando a australiana a levar a parcial por 7/5, em 51 minutos jogados.

Barty fez dois aces e cometeu uma dupla falta enquanto que Cornet empatou com dois de cada. Em uma somativa de pontos jogados ganhos, a australiana ficou na frente por pouca coisa: 39 contra 36.

No segundo set, um ritmo diferente. Cornet voltou visivelmente inferior a adversária, que tomou proveito para vencer a partida da forma mais rápida possível. Em 41 minutos, Barty fechou a parcial em 6/3 com direito a uma única quebra de serviço - que Cornet teve a chance tripla de reaver. Apesar da derrota, muitos sorrisos e brincadeiras por parte da francesa, algo que dificilmente é visto em partidas com pontos válidos pela WTA.

Com a vitória, Barty espera o compatriota Matthew Ebden ter seu encontro com Lucas Pouille para saber se haverá a necessidade de uma partida em dupla mistas valendo ponto para a Australia.