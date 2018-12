Ebden vira sobre Pouille e confirma vitória da Austrália contra França na Hopman Cup

Depois da vitória de Ashleigh Barty sobre Alize Cornet, foi a vez de #46 Matthew Ebden e #32 Lucas Pouille entrarem em quadra para disputar a segunda partida do confronto entre Austrália x França, válido pela Hopman Cup. Em um duelo equilibrado, o australiano levou a melhor de virada, parciais de 3/6, 7/6 (5) e 6/2. Com o resultado, o país da Oceania abriu 2 a 0 contra os franceses.

Sacando muito bem e controlando as ações, Pouille não teve dificuldades no primeiro set. Com devoluções afiadas e um bom número de bolas vencedoras, o francês abriu 5/2. Sem deixar Ebden buscar o placar, fechou em 6/3 com uma bela combinação de saque e voleio.

Precisando reagir na partida, o australiano voltou mais solto e confiante para o segundo set. Pouille manteve o bom nível da parcial anterior e, depois de 12 games muito parelhos, a decisão foi para o tie-break. Avassalador, Ebden passou por cima do adversário e abriu 5-0. O francês esboçou uma reação ao ganhar três pontos em sequência, mas com um erro não forçado viu Ebden fechar em 7/6 (5).

Com o duelo empatado, os tenistas foram para o terceiro set. Embalado, o australiano chegou a ter um break point logo no primeiro game, mas desperdiçou a chance. Porém, no quinto game, pôs em prática seu domínio na parcial decisiva. Com duas quebras de serviço, venceu quatro games seguidos, selou a vitória por 6/2 e garantiu o segundo ponto para a Austrália.