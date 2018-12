Cornet/Pouille batem Barty/Ebden e evitam 'varrida' da Austrália contra França

Depois da decepção nos jogos de simples, Alizé Cornet e Lucas Pouille ganharam o primeiro confronto do Time França na Hopman Cup. Os franceses bateram a dupla dos locais Ashleigh Barty e Matthew Ebden, que buscavam fechar o dia com 3 a 0 no placar para o Time Austrália na quadra da cidade litorânea de Perth, na região da Austrália Ocidental.

Muito sólidos na partida, a parceria do Time França, esperança de ponto certo no primeiro dia do torneio, precisou de 46 minutos para fechar o embate em 4/3(4) e 4/2.

Os franceses não tiveram nenhum ace, contra um da dupla do Time Austrália, que cometeu um dupla falta contra nenhuma de Cornet/Pouille, que dispararam 37 winners, contra 23 de Barty/Ebden.

O primeiro set começou muito disputado e firme das duplas, Pouille sacou muito firme para confirmar seus games e sustentou. No tie break, a disputa no saque de Barty foi intensa, e Cornet teve uma atuação surreal dominando as ações com seus golpes no fundo até quebrar e vencer a primeira parcial por 4/3, com 5-4 no tie break.

Na segunda etapa, a dupla do Time Austrália sofreu um apagão, cometeu muitos erros na rede e acabou sendo quebrada em três oportunidades, vendo os rivais dispararem em 3/1 no placar. Sem titubear, a parceria de Pouille e Cornet impediu qualquer possibilidade do Time Austrália no saque da francesa, e confirmou o que foi o set da vitória francesa por 4/2, coroando uma atuação iluminada da dupla.